Bon plan Honor : jusqu'à 60% de réduction sur les montres, smartphones et écouteurs !!

Jusqu'au 14 avril, Honor met en place de très grosses promotions sur son site officiel avec de nombreux packs proposés avec jusqu'à 60% de réduction. De quoi faire de vraies bonnes affaires !

Vous retrouverez notamment ces 4 packs :



Honor 20 Pro

Mais le Honor 20 seul bénéficie également de 50 € de remise immédiate et sa version lite de 70 € de remise abaissant leurs prix à respectivement 300 € et 180 €, et les Honor 9X et 10 Lite sont également en promotion. A noter aussi la récente montre connectée MagicWatch 2 (46mm) à 169 € au lieu de 199 €.

La livraison est gratuite à partir de 39.90 € et les retours gratuits pendant 14 jours.

Tous les produits en promotion sur cette page dédiée.

