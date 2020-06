Bon plan Huawei : de nombreuses promotions sur le site officiel avec tablettes, smartphones, montres, PC,...

Le bon plan de ce dimanche est du côté de chez HUAWEI qui propose jusqu'à la fin du mois de juin 2020 des dizaines d'articles en promotion ou offerts dans un pack. L'intégralité de ces offres HUAWEI est à découvrir ici.

Commençons par les ordinateurs portables avec le HUAWEI Matebook 13 2020 à 650 € au lieu de 800 €, soit 150 € d'économies. De plus, vous pourrez choisir des articles complémentaires à prix réduit, comme la souris à 10 € au lieu de 40 €, le sac à dos de transport à 10 € au lieu de 40 €, les HUAWEI Freebuds 3i à 50 € au lieu de 100 € ainsi que la HUAWEI Watch GT 2e à 80 € au lieu de 160 €.

Plus haut de gamme vous trouverez le Huawei MateBook D 15 R7 2020 à 700 € au lieu de 900 € avec les écouteurs Freebuds 3i offerts, ou encore le Huawei MateBook D 14 R7 2020 à 750 € au lieu de 950 € en version 256 Go SSD avec les écouteurs Freebuds 3i offerts.

Également en promotion la tablette tactile Huawei MatePad Pro à 550 € au lieu de 780 € qui se voit offert pour tout achat le Matepad Pro Keyboard ainsi que le stylo.

Poursuivons avec les smartphones et notamment le très haut de gamme HUAWEI P40 Pro à 970 € au lieu de 1100 € et la montre HUAWEI Watch GT 2e offerte, ou encore le HUAWEI P30 Pro New Edition affiché à 730 € au lieu de 1035 € avec les écouteurs Freebuds 3i et la coque silicone offerts.

Pour ceux qui ont un budget plus faible, signalons le Huawei P40 Lite à 250 € au lieu de 355 € avec une coque offerte, ou encore le Huawei P40 Lite 5G à 400 € au lieu de 500 € avec les écouteurs Freebuds 3i offerts.

Vous trouverez également de nombreuses offres sur les montres connectées ou des tablettes tactiles. Pour découvrir l'intégralité des offres HUAWEI, c'est par ici.

