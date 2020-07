Bon plan : les imprimantes 3D Ender 3, Ender 3 Pro ou Artillery Sidewinder-X1 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne trois imprimantes 3D de la marque Creality 3D et Artillery qui sont actuellement à prix réduit avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne. Ces offres se terminent le 31 juillet 2020.

La première imprimante 3D est la Creality 3D Ender-3 qui propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm pour une vitesse d'impression de 180 mm/s avec une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 offre des fonctionnalités appréciables comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender 3 de Creality chez Gearbest à 180 € seulement avec la livraison gratuite depuis la France.

Passons ensuite à l'imprimante Creality 3D Ender-3 Pro qui dispose d'un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d'impression de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant compatible pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 Pro offre des fonctionnalités très utiles comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant qui permet de reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée sans devoir effectuer une reprogrammation. Elle dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Ender-3 Pro au prix réduit de 210 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la France.

Enfin, la Sidewinder X1 que nous avons testée et qui nous a véritablement séduits par la qualité de sa finition, son équipement, son silence et son prix.

On retrouve ainsi la structure avec un châssis all in one et un axe des X en rail V slot 64x40. L'imprimante dispose d'un écran tactile couleur, de drivers maison silencieux, d'un plateau chauffant en 220v ainsi que d'un volume d'impression confortable de 300x300x400 mm. Légèrement plus chère qu'une Creality Ender-3, elle se veut largement mieux équipée et plus évolutive tout en optant pour des matériaux de qualité équivalente si ce n'est supérieur. Bref, nous vous la conseillons sans aucune hésitation !

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1 est disponible chez Gearbest au prix réduit de 337 € avec une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.

Enfin, Gearbest propose d'autres imprimantes 3D en promotion et notamment les Alfawise U30 et U30 Pro expédiées de France :

Alfawise C10 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise C30 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U30 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U30 S Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise C40 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U20 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U20 One Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Et pour rappel, consultez nos bons plans concernant les soldes du jour avec Nintendo Switch Lite, Huawei P30 lite, Xbox One S, mais aussi la trottinette électrique Xiaomi Mijia 1S à prix réduit.