Bon plan : les imprimantes 3D Delta FLSun jusqu'à -40%, mais aussi..

Le marché de l'impression 3D est en ébullition et les fabricants rivalisent de modèles pour séduire les utilisateurs. FLSun mise ainsi actuellement sur une nouvelle génération d'imprimantes Delta à des prix très agressifs.

FLSun vient d'ajouter deux nouvelles références à son catalogue d'imprimantes 3D avec les QQ S et Q5. Toutes les deux ont pour particularité d'être des imprimantes 3D de type Delta, soit avec une tête suspendue à trois bras et un plateau fixe, ce qui permet d'obtenir une vitesse d'impression supérieure aux imprimantes dites "cartésiennes" qui offrent trois axes en mouvement et encaissent une certaine inertie au niveau du plateau.

La FLSun Q5 est donc une imprimante Delta qui embarque une carte mère 32 bits équipée de drivers TMC 2208 pour un fonctionnement en silence. Elle propose quelques fonctionnalités intéressantes comme la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile, un extrudeur titan (avec coefficient démultiplicateur) en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion.

Elle emprunte le système d'autoleveling déjà repéré sur les machines Anycubic, soit un contacteur piezzo à monter sur la tête qui propose une trame de 27 points de mesure pour adapter la hauteur de la tête en fonction des variations de hauteur du plateau pour une première couche parfaite et des impressions qui ne se décollent pas en cours de route. Son volume d'impression est de 200 mm de diamètre pour 200 mm de hauteur. Elle est actuellement proposée au prix réduit de 221,80€ avec le code B47B2DE866227000 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

La FLSun QQ S propose des prestations identiques au modèle précédent mais avec un volume d'impression plus imposant de 255 mm de diamètre pour 360 mm de hauteur. Elle est également équipée de roulements au graphite pour des déplacements plus fluides. Elle est actuellement proposée au prix réduit de 286,76€ avec le code B47B2DE866227000 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.





D'autres imprimantes sont disponibles à prix réduit sur la plateforme Gearbest dont la très appréciée Artillery Sidewinder-X1 expédiée de France :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

