Forfait mobile : Coriolis propose des forfaits 20 Go à 7,99 € et 60 Go à 9,99 € pendant 1 an

L'opérateur mobile Coriolis Telecom revient en nous proposant de nouvelles promotions sur leurs forfaits mobiles 20 Go et 60 Go de data !

Coriolis Telecom est un opérateur mobile virtuel qui tend à se faire sa place parmi la concurrence grâce à d'intéressantes réductions. En effet, Coriolis Telecom propose à son tour deux offres promotionnelles sur ses forfaits 20 Go de data et 60 Go de data, disponibles jusqu'au 3 mars 2020.

Les promotions sur les forfaits Coriolis sont valables pendant un an. Le forfait 20 Go est proposé à 7,99 € par mois pendant un an au lieu de 14,99 € par mois et le forfait 60 Go de data est à 9,99 € par mois pendant un an au lieu de 18,99 € par mois. Ces forfaits sont sans engagement, rien ne vous empêche donc de profiter de l'offre puis de passer chez la concurrence.

Le forfait 20 Go comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles, depuis l'Europe et les DOM/COM.

20 Go de données mobiles en 4G (débit facturé au-delà) dont 8 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM.





Le forfait 60 Go comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles, depuis l'Europe et DOM/COM.

60 Go de données mobiles en 4G (débit ajusté au-delà) dont 10 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM.



Il est toujours bon de vérifier les offres de la concurrence au moment du choix d'un nouvel opérateur. Par exemple, Red by SFR propose toujours son forfait 60 Go à 12 € sans prix qui double au bout d'un an, ainsi que B&You et son forfait 60 Go à 11,99 € par mois et pour 2€ de plus bénéficiez d'internet illimité tous les week-ends ! Mais aussi le forfait 50 Go en série limitée de chez Sosh à 9,99 € pendant un an. Enfin SFR, Orange et Free lancent eux aussi des promotions sur leurs forfaits régulièrement.