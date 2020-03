Un forfait mobile ajustable à partir de 4,99 € par mois sur les réseaux Orange et SFR

Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'opérateur Prixtel est disponible en France depuis plus de 15 ans, un gage de sérieux. Ce dernier propose une chose très rare dans le domaine des forfaits mobiles en proposant un forfait mobile ajustable. Explications.

Un forfait ajustable consiste à adapter automatiquement le prix de votre forfait mobile chaque mois en fonction de votre consommation en données mobiles, ainsi vous n'aurez plus à vous soucier du hors forfait, c’est votre forfait qui s’ajustera tout seul à vos besoins. Par rapport à un forfait mobile classique, qui ne tient pas compte des variations dans votre consommation, le forfait mobile ajustable apporte un réel avantage notamment lorsque vous l'utilisez moins que d’habitude, le prix étant alors abaissé !

Autre exemple, en vacances vous risquez à l'inverse de consommer plus de data que d'habitude, là aussi votre forfait ajustable continuera de s'adapter à vous en vous évitant du hors forfait facturé très cher. Au final, un forfait ajustable peut vous permettre de réaliser des économies tous les mois sans que vous n'ayez rien à gérer.

Prixtel propose ainsi son forfait ajustable sans engagement affiché à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Cette promotion est valable jusqu’au 31 mars.

Le prix de votre forfait s'ajustera automatiquement en fonction de votre consommation en données mobiles selon 3 paliers :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)



Et comme tout bon forfait mobile digne de ce nom, le forfait ajustable de Prixtel inclut aussi les appels, SMS/MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France.

Précisons que Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR et que vous avez la possibilité, au moment de la souscription ou ultérieurement, de choisir celui de votre choix afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible. De plus, c'est un forfait sans engagement alors pourquoi ne pas se laisser tenter ?

Découvrir le forfait mobile "Le complet "à partir de 4,99 € par mois durant 12 mois