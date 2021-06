Bon plan : profitez du meilleur de l'EURO 2020 avec des téléviseurs et tireuses à bière en promo !

C'est le 11 juin que sera donné le coup d'envoi de l'Euro 2020 de foot et pour ne rien rater des matchs, Cdiscount lance des promotions sur les téléviseurs, mais pas que.

Cdiscount célèbre le lancement de l'Euro 2020 de football avec, comme à chaque événement de ce type, des promotions sur les téléviseurs. De quoi regarder le prochain match de l'équipe de France dans les meilleures conditions !

L'occasion se présente ainsi de s'équiper d'un écran plus grand et compatible UDH à des prix toujours plus bas.

Hisense mène la danse sur le marché des téléviseurs UHD accessibles et l'on pourra ainsi compter par exemple sur le téléviseur 43A7100F qui propose une dalle de 43 pouces (108cm) Ultra HD compatible Dolby Audio et disposant de fonctionnalités connectées pour seulement 349, 99 € au lieu de 432 €.

Les amateurs de plus grandes dalles pourront se pencher sur le 65BE700F qui propose là encore une dalle UHD en 65 pouces (164cm) compatible HDR 10+ et quasi sans bordures. L'écran est actuellement proposé à 670,99€

Enfin les petits budgets pourront toujours se tourner vers le 40A5600F qui propose une dalle de 40 pouces (101cm) Full HD à bordures amincies. Cet écran LED dispose de fonctions connectées et est actuellement proposé au prix de seulement 253 € au lieu de 360 €

Vous trouverez la liste de tous les téléviseurs en promotion sur cette page dédiée.





Pour profiter des matchs, Cdiscount mène également 48 heures de réductions sur la bière et les tireuses à bière.

L'occasion de mettre la main sur une tireuse SEB Beetender VB310E10 livrée avec un fût de 5L Heineken pour seulement 129,99 € au lieu de 179,99 €.

La tireuse H.Koenig BW1880 pour sa part est proposée à 134,99 € au lieu de 177 €, elle dispose en outre d'un thermostat réglable.

La tireuse la plus accessible restant la référence MB65IN de Continental Edison, toujours compatible avec les fûts de 5L pour un prix de 89,99 €.

Vous trouverez tous les produits en promotion concernant cette opération spéciale bière sur cette page.