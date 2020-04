Bon plan : aspirateurs balais sans fil Xiaomi, vélos électriques Fiido et Samebike

Pour nettoyer la maison et pour anticiper de prochaines sorties en électrique, GeekMall propose des promotions sur des aspirateurs balais Xiaomi, des vélos Fiido et Samebike.

Le nettoyage de printemps est toujours d'actualité et c'est peut-être l'occasion de s'équiper d'un aspirateur balai sans fil. En la matière, l'offre de Xiaomi ne manque pas avec des appareils pouvant faire office d'aspirateur standard ou à main grâce à un système modulaire.

Équipé d'un moteur brushless tournant à 100 000 tours par minute pour une puissance d'aspiration de 130 AW, le Xiaomi Jimmy JV63 promet une autonomie de jusqu'à 60 minutes. Il dispose d'un ensemble de brosses pour tapis, moquette, tapisserie… anti-acariens et filtre HEPA pour une efficacité de 99,97 % avec les particules de jusqu'à 0,3 micron.

Le Xiaomi Jimmy JV63 est proposé à 179 € sur GeekMall. Avec un lot de huit accessoires, une autonomie de 70 minutes et une puissance d'aspiration de 145 AW, le Xiaomi Jimmy JV65 est pour sa part proposé à 219 €.

Grâce au coupon de réduction DREAME10, l'aspirateur balai Xiaomi Dreame V10 est à 219 €, sachant qu'il s'agit d'une précommande pour des expéditions qui débuteront à partir du 29 avril. Avec une puissance d'aspiration de 140 AW et une autonomie de 60 minutes, il profite d'un système refroidissement spécialement conçu pour optimiser ses performances.

Dans le domaine de la mobilité urbaine, GeekMall propose d'autres promotions et notamment avec une réduction de 10 € à valoir sur toute la gamme de vélos électriques Fiido avec le code FIIDO10.

Tout terrain et pour autant pliant, le vélo électrique Fiido M1 est équipé de roues de 20 pouces avec frein à disque mécanique et pour de larges pneus, dérailleur Shimano à 7 vitesses et moteur de 250 W pour trois modes de conduite.

Le Fiido M1 est à 849 € avec le code FIIDO40 (40 € de réduction). Hormis Fiido, GeekMall propose une réduction de 30 € avec le code SAMEBIKE30 pour le Samebike JG7186 à 609 €. Moins aventureux avec ses roues de 16 pouces, il n'abandonne pas pour autant le côté tout terrain, en tout cas en milieu urbain.

À noter deux ans de garantie européenne sur les produits et la livraison rapide depuis des entrepôts européens.