Bon plan : le mini purificateur d'air HEPA d'Alfawise en promotion

Le purificateur d'air de bureau HEPA d'Alfawise va permettre d'alléger l'air ambiant en filtrant les bactéries et la pollution. Dites adieu à vos allergies.

Le bon plan du jour porte sur le mini purificateur d'air HEPA de la marque Alfawise qui est promotion sur la plateforme d'e-commerce GearBest. En effet, vous pourrez retrouver ce purificateur d'air à 37,32 € au lieu de 46,70 €.

Le purificateur d'air va permettre d'assainir votre pièce en éliminant toute bactérie et trace de pollution de l'air ambiant. C'est un produit idéal pour toutes les personnes souffrant d'allergies (poils d'animaux, poussières...) mais également aux personnes souhaitant un environnement plus sain. Grâce à son filtre HEPA, qui est un filtre capable d'éliminer des micro-particules grâce à son extrême finesse, vous serez débarrassé d'au moins 99,97% des particules dont la taille dépasse ou égale les 0,3 µm.

En termes plus techniques, ce purificateur d'air a un format de bureau équivalant à 25 cm x 16 cm. Il dispose d'un système de filtration en 3 couches dont son filtre HEPA. Vous aurez le choix entre deux vitesses selon vos besoins et vous ne serez pas dérangé par ce produit car il est ultra silencieux, 33dB à 51dB, et il ne consomme que peu avec 15 W.

Pour rappel, vous retrouverez ce mini purificateur d'air HEPA Alfawise à 37,32 € au lieu de 46,70 € chez Gearbest :

