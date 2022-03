Bon plan Web Livebox Fibre : la fibre d'Orange à moins de 20 € par mois !

Orange propose sur son site officiel une très belle promotion qui vous fera flancher avec un tarif très intéressant.

L'offre que vous propose Orange concerne un forfait fibre à seulement 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 41,99 € par mois ensuite avec un débit de 400 Mbit/s en téléchargement et de 400 Mbit/s en envoi.

Dans l'offre, la Livebox 5 est incluse de même que le décodeur Ultra HD 4K (sur demande) et ses plus de 140 chaînes TV incluses. Vous profitez aussi des appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 110 destinations internationales.

La fibre Orange à partir de 19,99 € par mois





Mais Orange ne s'arrête pas là, il propose aussi un forfait fibre Livebox Up à 29,99 € par mois puis 49,99 € après un an. Le forfait propose des débits de jusqu'à 2 Gbits/s partagés en téléchargement et 600 Mbps en upload. La Livebox 5 fait parti de l'offre, mais aussi un répéteur WiFi et le décodeur Ultra HD 4K avec 140 chaînes. Les appels sont illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada.

La fibre Livrebox Up à 29,99 € par mois







Et chez la concurrence au niveau de l'abonnement fibre, citons de nombreuses offres comme celle de Sosh, filiale d'Orange, qui propose son forfait fibre à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, Red by SFR avec son forfait fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 23 € par mois avec un mois offert, l'abonnement fibre Bbox must 1 Gb/s au prix de seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l'offre Bbox ultym est à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. A noter que Bouygues offre deux mois gratuits sur ses box. Vous trouverez aussi l'abonnement Série limitée SFR Fibre au prix de 16 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.