Bon plan: Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G disponible en France à partir de 330 € !

Le bon plan du jour concerne le Xiaomi Mi 10 Lite 5G qui vient faire son entrée en précommande en France. Les livraisons commenceront le 19 juin pour la version à 6+64 Go à 379,90 €, vendu et expédié par Amazon. Le smartphone est disponible en 4 coloris différents, et sa version 128 Go sera disponible prochainement au prix de 399 €.

Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G est une version plus accessible du Mi 10. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, sans bord, et avec juste une encoche pour maximiser la surface occupée par l'écran et un de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté photo, on retrouve quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apportent une grande polyvalence pour vos photos. Il est également possible de faire des vidéos en 4K avec 30 images par seconde. Pour le processeur, le Snapdragon 765G fait parfaitement son travail, et permet de faire tourner tous les jeux en 3D sans problèmes. Enfin, au niveau de l’autonomie, le Mi 10 Lite dispose d'une batterie de 4160 mAh.

Retrouvez le Xiaomi Mi 10 lite 5G à 379,90 € chez Amazon.

D'autres revendeurs proposent le même téléphone à des prix plus avantageux, retrouvez par exemple le Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6+64Go en violet à 330 €, toujours chez Amazon.

Vous retrouverez également le téléphone chez Gearbest à 353 € en 3 coloris avec livraison gratuite.

Vous retrouverez également la version 128 Go du Xiaomi Mi 10 lite 5G de 364 € à 399 € en fonction du coloris.

Ou encore chez Gearbest à 404 € en 3 coloris:

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

