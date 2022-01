GNT vous souhaite une bonne année 2022 ! Pas sûr qu'elle soit meilleure que 2021 mais on croise les doigts ^^

L'année dernière dans ce même édito je fanfaronnais en disant qu' "il ne reste plus qu'à espérer que 2021 soit meilleure, ce qui ne devrait pas être très difficile ;-)". Bon, je me suis peut-être un peu trop avancé donc pour 2022, promis, j'arrête de faire Madame Irma :-)

Je ne sais pas pourquoi, mais chaque année je rédige cet édito vers 3h du matin, une mauvaise habitude surtout si je suis toujours sous influence d'une certaine quantité d'alcool (à consommer avec modération !).

En ce contexte, encore une fois, très particulier de crise sanitaire, j'ai décidé de ne pas m'étendre dessus (nous sommes déjà submergés chaque minute par des infos covid à longueur de journée, on va essayer de penser à autre chose pour cette nouvelle année). En étant sobre (^^) et pragmatique, je tenais surtout à vous souhaiter, ainsi que toute notre équipe, une excelllllllente bonne année, point à la ligne !

Je profite également de ce moment pour remercier nos fidèles lecteurs, dont certains nous suivent depuis le début c'est-à-dire plus de 20 ans maintenant ! (ça ne nous rajeunit pas...). Malgré un contexte économique toujours compliqué dans le domaine de la presse, nous tenons bon la barre et comptons bien repartir pour 20 nouvelles années ! Vous aurez donc toujours la possibilité de consulter gratuitement nos articles, y compris en ce jour férié, et y compris durant les week-ends, trop sympa la team ;)

Feu d'artifice (imaginaire, je me suis un peu trop emballé, merci le covid ^^)

Avant de repartir pour une nouvelle aventure en 2022, je voulais encore une fois, avec toute l'équipe, vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter une très bonne année 2022 !