Spécial stockage : tous les types de stockages à prix cassés

Sur votre PC ou accessoires, le nerf de la guerre est le stockage. Soit on a des besoins de rapidité, soit de quantité ou encore de portabilité. Voici une série de solutions de stockage à petit prix.

SSD, HDD, Micro SD sont trois types de stockage les plus utilisés. Chacun a ses avantages comme le SSD pour sa rapidité de lecture et d'écriture, ou encore le HDD pour sa quantité de stockage à petit prix. Le stockage MicroSD est vital pour vos appareils photo, smartphone ou votre Raspberry. Nous avons donc cherché les meilleurs bons plans et ils sont rangés en fonction de leur type en externe ou externe.

Voici notre sélection de solutions de stockage :

HDD interne

HDD externe

SSD interne

SSD externe

MicroSD

N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme Cdiscount qui propose 2 forfaits mobiles de 10 et 90 Go à moins de 5 et 9 € par mois même après 1 an ou encore -200 € pour le HONOR 50 (!) et notre sélection du jour (iPhone 13, clavier, TV, écouteurs…)