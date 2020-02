Borderlands sera adapté au cinéma

Randy Pitchford, cofondateur de Gearbox Software est allé un peu vite en besogne : dans un tweet, ce dernier annonçait avoir confié l'adaptation cinématographique de Borderlands au réalisateur Eli Roth.

Rapidement, le tweet a été supprimé, mais Kotaku a pu le conserver. On pouvait ainsi lire :

"Je suis très heureux d'accueillir Eli Roth comme directeur du film Borderlands actuellement en développement avec Lionsgate Films et Arad Productions. Merci d'accueillir comme il se doit Eli Roth dans l'équipe et ne manquez pas le @GearboxOfficial Main Theater Show à la PAX East le 27/02 pour en savoir plus !"