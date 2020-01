The Boring Company : Elon Musk espère un tunnel opérationnel à Las Vegas en 2020

En mai dernier, The Boring Company avait remporté un projet d'une enveloppe de 48,7 millions de dollars pour la construction d'un système souterrain de transport rapide des personnes à Las Vegas aux États-Unis et sur le site du LVCC (Las Vegas Convention Center).

Ce site est notamment connu pour accueillir chaque année le salon CES (Consumer Electronics Show). La société de construction de tunnel fondée par Elon Musk doit y installer deux tunnels - de 1,6 km de long chacun - pour le transport de passagers dans des véhicules électriques autonomes compatibles.



Typiquement, ce sont des véhicules Tesla Model X et Model 3. Un châssis modifié de Tesla Model X doit permettre de transporter jusqu'à 16 passagers (place assise et debout) et avec une vitesse proche de 250 km/h.

Dans un échange sur Twitter, Elon Musk a indiqué espérer un tunnel opérationnel à Las Vegas en 2020. Ce ne sera évidemment pas pour le CES de ce début de mois de janvier, mais a priori pour l'édition 2021 du CES.

Hopefully fully operational in 2020 — Elon Musk (@elonmusk) 28 décembre 2019

Plusieurs fois, Elon Musk a été très optimiste sur le calendrier prévu. Il est désormais plus mesuré. Le tunnel de Las Vegas accueillera trois stations.