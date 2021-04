Une borne Arcade SNK en promotion !

La borne arcade SNK est actuellement en promotion sur Geekbuying, n'attendez plus !

Le bon plan du jour concerne la borne arcade SNK MVSX, un moyen de plonger dans l'univers rétro que l'on aime tant. La borne peut supporte jusqu'à 2 joueurs et intègre les 50 jeux les plus populaires de SNK. De quoi passer de nombreuses heures de divertissement en solo ou à deux.

La borne embarque un écran LCD de 17", avec deux jeux de bouton set joystick pour chacun des joueurs. Côté dimensions, cette console fait 635*495*400 mm. On retrouvera à l'intérieur la collection "King of fighters", mais aussi les "Metal slug","Sammurai Shodown","Fatal Fury" et bien d'autres.

Vous trouverez la borne arcade SNK MVSX en promotion à 449 € avec le code promo NNNMVSXFR sur Geekbuying, les bornes sont stockées en Europe, et la livraison est gratuite.

