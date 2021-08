Bose QuietComfort 45 : le casque couvrant avec ANC de référence se renouvelle

Même si la concurrence s'est étoffée ces dernières années, la marque Bose reste une référence sur les casques couvrants avec réduction de bruit active. Après les QC35 et QC35 II lancés ces dernières années, voici donc venir le casque Bose Quiet Comfort 45 ou QC45 pour les intimes.

On y retrouve un système de réduction active de bruit (ANC) offrant à la fois la possibilité de s'isoler des bruits environnants et un mode Aware permettant d'entendre ce qui se passe autour et avec une filtre isolant la voix de l'utilisateur pour des conversations toujours claires et compréhensibles, même en environnement bruyant.

Attendu par les fans, le troc de la connectique micro-USB par de l'USB-C est bienvenu et l'autonomie du casque Bluetooth passe à 24 heures avec une charge rapide assurant 2h30 heures de fonctionnement en 15 minutes de charge (et 2h30 pour une charge complète).

Le design évolue peu (au moins extérieurement) et privilégie toujours la simplicité de fonctionnement avec des boutons (alimentation, volume, appairage, commande vocale / prise d'appel, réglage des modes ANC...) placés sur les oreillettes.

Une application facilitera les réglages et la connexion multi-points tandis qu'il sera aussi possible de connecter le casque à une barre de son Bose.

Le casque Bose QuietComfort 45 ou QC45 est déjà en précommande (livraison fin septembre) au prix de 349,95 € en coloris noir ou blanc.