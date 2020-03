Boston Dynamics : le robot Handle pour des entrepôts automatisés

Introduit en 2017 par Boston Dynamics, le robot Handle a ensuite évolué vers une solution pour un travail de manutention comme dans un entrepôt. La filiale de SoftBank annonce désormais un partenariat avec Otto Motors pour le futur de l'automatisation des entrepôts.

Dans une vidéo, Handle fait équipe avec les solutions mobiles autonomes d'Otto Motors pour le transport de matériel. Notamment équipées de capteurs laser et caméras 3D, elles sont capables de transporter une charge de jusqu'à 1,5 tonne.

Handle récupère des colis et les place sur les plateformes d'Otto Motors qui les transportent dans un entrepôt et assurent le flux logistique. Il s'agit d'une preuve de concept avant de pousser plus loin la coopération et les interactions entre les solutions robotiques.

Boston Dynamics parle d'une démonstration d'une flotte hétérogène de robots et un objectif de proposer une solution plus flexible pour l'automatisation des entrepôts. " Nous continuons à étendre les capacités de Handler et à optimiser ses interactions avec d'autres robots comme l'Otto 1500 pour des applications dans les entrepôts. "

Un tel partenariat avec Otto Motors entre dans le cadre des efforts de Boston Dynamics pour générer des revenus. Handle n'est par ailleurs peut-être pas réellement adapté pour travailler avec des humains autour...