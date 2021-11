BotenaGo : un malware qui s'attaque aux objets connectés et routeurs

Si les objets connectés peuvent se montrer utiles à plusieurs égards dans notre quotidien, ils se présentent également comme autant de points d'entrée pour les cybercriminels.

Souvent pas ou mal sécurisé, les objets connectés multiplient les failles et sont de plus en plus souvent ciblés par les attaques en ligne. Puisqu'il n'est pas toujours possible de mettre à jour ces appareils ou d'y installer des antivirus, les risques s'accentuent au fil des années.

Un nouveau malware vient ainsi d'être identifié, baptisé BotenaGo, il cible particulièrement les objets connectés et les routeurs. Selon les experts, BotenaGo aurait déjà utilisé plus de 30 exploits pour compromettre les systèmes de sécurité de routeurs et autres dispositifs connectés.

Son installation passe par les ports 19412 et 31412, après quoi il agit comme un opérateur de botnet. Même les antivirus ont actuellement des difficultés à le repérer puisque ce dernier passe sous les radars dans 50% des cas. De fait, il est actuellement impossible de savoir combien d'appareils connectés sont déjà infectés dans le monde par le malware.

BotenaGo permet aux criminels d'exploiter les appareils en mode zombie dans le cadre d'attaques coordonnées de type DDoS.