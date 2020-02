5G : Martin Bouygues menace de porter plainte contre l'Etat si Huawei est écarté

A l'occasion de la présentation des résultats financiers de Bouygues Telecom, Martin Bouygues monte au créneau concernant la problèmatique de la 5G et de l'accès du groupe Huawei au marché français.

Alors que les opérateurs attendent toujours la réponse de l'Anssi vis à vis de leur demande d'utilisaiton d'équipements du groupe chinois, il regrette l'absence de position claire du gouvernement français, qui dit ouvertement ne pas vouloir bloquer l'équipementier chinois mais donne des signaux contraires en coulisse.

Et dans le cas de Bouygues Telecom, utilisateur des équipements Huawei, le sujet est critique et pourrait fragiliser l'opérateur face à ses concurrents s'il devait remplacer son infrastructure 4G actuelle en passant à un autre équipementier (pour avoir un unique équipementier gérant 4G et 5G), avec des problèmes de coût mais aussi de temps pour réaliser toutes ces opérations.

Martin Bouygues rappelle que le choix de Huawei avant la 5G s'était fait dans le cadre normal du marché et que si le gouvernement décide de changer les règles du jeu, il faudra en assumer les conséquences.

Il se dit donc prêt à attaquer l'Etat en justice s'il n'était plus possible d'utiliser les équipements de Huawei, reprenant là l'avis du président de la Fédération Française des Telecom qui estimait que c'était aux Etats interdisant d'utiliser Huawei d'indemniser les opérateurs.

Il met en parallèle ce climat d'incertitude autour de la 5G avec l'arrivée du quatrième opérateur Free Mobile en 2012, qui a obligé Bouygues Telecom à se transformer en profondeur sous peine de disparaître.