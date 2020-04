Bouygues Telecom offre les appels vidéo de 19h à 20h

À partir de ce soir et jusqu'au 31 mai prochain, Bouygues Telecom offre à ses abonnés mobiles une heure d'appels vidéo de 19h à 20h.

Tous les soirs de 19h à 20h et ce jusqu'au 31 mai, Bouygues Telecom offre les appels vidéo en 4G (ou 3G) pour l'ensemble de ses abonnés. Pour ce créneau horaire, il n'y aura donc pas de décompte de data sur l'enveloppe du forfait mobile (en France métropolitaine).

En période de confinement, ce geste de Bouygues Telecom est annoncé indépendamment du type de forfait (Sensation ou B&You, bloqué ou non), de l'enveloppe de data, de la consommation en cours ou de l'application utilisée.

L'initiative avec le hashtag #HappyHourVisio débute dès ce soir sans manipulation à effectuer. Bien évidemment, Bouygues Telecom souligne tout de même une réserve qui est celle de la couverture 4G à l'intérieur du domicile.

On souviendra qu'au début de la crise sanitaire du coronavirus et avec la mise en place des mesures de confinement, les opérateurs ont aiguillé vers l'utilisation du Wi-Fi de la box à domicile (du moins de l'Internet fixe plus robuste) pour éviter le risque d'une congestion des réseaux.

Dans sa communication, Bouygues Telecom précise que pour un appel visio de qualité, un débit d'au moins 1,5 Mbps est nécessaire.

Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans sur les forfaits mobiles et internet en promotion.