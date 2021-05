Bouygues Télécom casse les prix sur son forfait fibre à moins de 10 € par mois !

Alors que SFR a prolongé son offre jusqu'au 31 mai son offre d'accès internet Série Limitée SFR Fibre au petit prix de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec la SFR Box 7 et des débits maxima descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps, Bouygues Télécom contre-attaque avec son offre Bbox fit affichée à... 9,99 € par mois !

Bouygues Telecom propose trois forfaits fibres, tous sous engagement d'un an avec le prix de la location de la box inclus dans le tarif mensuel, mais le plus intéressant du jour concerne l'offre Bbox fit en forte promotion.

La Bbox fit est en effet proposée à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 66% de remise, puis passera à 29,99 € par mois. Elle propose un débit jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Signalons que Bouygues Télcompropose deux offres forfaits internet (ADSL ou fibre) avec d'une part la Bbox must à 21,99 € par mois pendant un an, puis passe à 36,99 € par mois. Il propose un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant. La télévision est disponible avec cette offre avec plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go. Et d'autre part le forfait fibre Bbox ultym qui est à 27,99 € par mois pendant un an, puis passera à 45,99 € par mois. Grâce au Wi-Fi 6 inclus dans la box, vous aurez accès à un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant. Vous aurez la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series…).



Et au niveau de la concurrence, signalons également la Freebox mini 4K de Free affichée à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 34,99 €), ou encore la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 €, ou pour terminer le top actuellement, mais plus cher avec RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 25 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles,...