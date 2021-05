Forfait fibre à 10 € par mois : quelle est la meilleure offre entre Bouygues Télécom et SFR ?

Commençons par l'opérateur SFR qui propose jusqu'au 7 juin son forfait Série Limitée SFR Fibre au prix fortement réduit de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite).

L'opérateur met à disposition la SFR Box 7 avec des débits maximum descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps avec support du WiFi 5, de quoi visionner sans souci des contenus vidéos 4K.

Les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations sont inclus ainsi qu'un ensemble de 160 chaînes et services TV (nationale, régionale, monde et l'univers BFM et i24 news). Le décodeur Plus de SFR permettra un enregistrement numérique de 8 heures, et plus avec le lecteur de carte SD inclus.



De l'autre côté, Bouygues Télécom propose la Bbox fit à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 66% de remise, puis à 29,99 € par mois ensuite. Elle propose un débit jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Signalons que Bouygues Télécom propose deux offres forfaits internet (ADSL ou fibre) avec d'une part la Bbox must à 21,99 € par mois pendant un an, puis passe à 36,99 € par mois. Il propose un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant. La télévision est disponible avec cette offre avec plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go. Et d'autre part le forfait fibre Bbox ultym qui est à 27,99 € par mois pendant un an, puis passera à 45,99 € par mois. Grâce au Wi-Fi 6 inclus dans la box, vous aurez accès à un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant. Vous aurez la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series…).



Comparons donc les deux offres d'accès fibre à 10 € par mois des deux opérateurs nationaux.

Au niveau des débits, c'est SFR qui l'emporte.

Bouygues Telecom propose des débits maximum de 300 Mbit/s en téléchargement et de 200 Mbit/s en émission, là ou SFR propose 500 Mbit/s dans les deux cas.



Au niveau des appels c'est un match nul

On trouve dans les deux offres des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations.



Au niveau de la télévision, c'est SFR qui l'emporte

SFR propose un bouquet TV de 160 chaînes là ou Boygues ne propose.. rien.



Au niveau de la box, c'est encore SFR qui l'emporte

La SFR Box 7 propose du WifI 5 AC, quatre ports Ethernet et un port USB 2.0 avec un décodeur TV compatible UHD/4K sans oublier un stockage cloud de 10 Go, alors que la Bbox fit ne propose que le Wi-Fi AC, 4 ports Ethernet, 2 ports USB 2.0 et… c'est tout !



Evolution du prix, Bouygues prend l'avantage

En effet, après la période d'un an, l'offre de SFR passe à 38 € alors que celle de Bogues Télécom ne sera que de 28,99 €.



A vous de faire votre choix maintenant !

Et pour rappel, au niveau de la concurrence, vous trouverez également la Freebox mini 4K de Free affichée à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 34,99 €), ou encore la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 €, ou pour terminer le top actuellement, mais plus cher avec RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 25 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles,...