Bouygues Télécom propose un nouveau forfait fibre série spéciale Bbox à 15,99 € par mois !

Bouygues Telecom propose habituellement trois forfaits fibres, tous avec un engagement d’un an avec le prix de la location de la box incluse dans le tarif mensuel. Aujourd’hui, il propose un 4e forfait forfait fibre série spéciale Bbox à un super prix. Cette offre est valable jusqu’au 15 août.

Le forfait fibre série spéciale Bbox est affiché au tarif de seulement 15,99 € par mois pendant un an, puis passera ensuite à 36,99 € par mois. Il propose un débit jusqu’à 500 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant, la possibilité de regarder plus de 180 chaînes avec le décodeur TV Bbox 4K ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Vous avez aussi la possibilité de bénéficier du diagnostic WiFi afin d’optimiser le réseau dans votre domicile.

Découvrir l'offre série spéciale Bbox à seulement 15,99 € par mois pendant 1 an





Signalons que Bougues Télécom propose trois autres forfaits fibres :

Bbox fit à 15,99 € puis au bout d’un an 29,99 € (300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant)

Bbox must à 22,99 € puis au bout d’un an 39,99 € (1 Gb/s en descendant et 400 Mb/s en montant, décodeur Bbox 4k)

Bbox ultym à 28,99 € puis au bout d’un an 46,99 € (2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant, décodeur Bbox 4k, WiFi dernière génération, 2 répéteurs inclus selon le diagnostic, installation clé en main et 3 mois offerts sur une option)



Et pour ceux qui n'ont pas accès à la fibre, Bouygues Télécom propose également ces 4 forfaits internet en technologie ADSL aux mêmes tarifs.



Au niveau de la concurrence, signalons également la Freebox mini 4K de Free affichée à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 34,99 €), ou encore la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 €, ou pour terminer le top actuellement, l’offre RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 20 € par mois avec en prime un mois d’abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles…