Bouygues Telecom : l'offre Bbox Smart TV sans décodeur TV mais avec téléviseur 4K Samsung connecté

Pourquoi s'encombrer d'un décodeur TV quand on peut s'appuyer sur un téléviseur connecté pour diffuser ses services ? L'opérateur Bouygues Telecom tente l'expérience avec une nouvelle offre Bbox Smart TV présentée comme "la première offre Triple Play dématérialisée en France".

Plutôt qu'un décodeur TV, la proposition s'appuie sur un téléviseur 4K connecté Samsung sur lequel est pré-installée l'application B.TV+ permettant d'accéder aux services de Bouygues Telecom.

Ce qui fait moins de matériel à installer, moins de câbles et avec une expérience Android TV grâce à l'application dédiée donnant accès à plus de 150 chaînes et 14 services de replay.

L'offre Bbox Smart TV permet donc de s'équiper d'un téléviseur 4K connecté Samsung (en 43, 55 ou 65 pouces) à tarif préférentiel en plus de la souscription à un forfait Bbox Fibre avec engagement sur 24 mois à 39,99 € / mois.

Le téléviseurs sont alors proposés à des tarifs spéciaux :

43 pouces : 49 € au lieu de 499 €

au lieu de 499 € 55 pouces : 199 € au lieu de 599 €

au lieu de 599 € 65 pouces : 349 € au lieu de 799 €

Après souscription au forfait fibre, on pourra choisir la diagonale du téléviseur et le recevoir dans les 10 jours ouvrés avec livraison dans la pièce de son choix. L'offre Bbox Smart de Bouygues Telecom sera disponible à partir du 2 juin sur le site de l'opérateur mais aussi en boutique.