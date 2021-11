Bouygues Telecom : une offre Bbox ultym avec Disney+ et Canal+ Séries inclus

Dans le cadre d'une série limitée, Bouygues Telecom intègre Disney+ et Canal+ Séries à son offre Bbox ultym haut de gamme.

Bouygues Telecom annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre en série limitée dans sa gamme Bbox ultym d'accès à Internet fixe. Pour toute nouvelle souscription, elle comprend l'accès aux plateformes de streaming vidéo Disney+ et Canal+ Séries.

Avec une disponibilité pour le moment jusqu'au 23 janvier 2022, cette série limitée s'applique aux versions FTTH, xDSL et Smart TV de Bbox ultym.

Fibre optique : 39,99 € par mois pendant 12 mois, puis 59,99 € par mois

ADSL / VDSL : 39,99 € par mois pendant 12 mois, puis 54,99 € par mois

Smart TV (FTTH et téléviseur connecté Samsung) : 59,99 € par mois avec engagement de 24 mois

Pour les services Disney+ et Canal+ Séries inclus, les prix publics sont respectivement de 8,99 € par mois (4 écrans en simultané) et 9,99 € par mois (2 écrans en simultané).

Dans le même temps et toujours jusqu'au 23 janvier 2022, Bouygues Telecom prolonge ses offres promotionnelles sur Bbox ultym sans les services Disney+ et Canal+ Séries :

Fibre optique : 28,99 € par mois pendant un an, puis 46,99 € par mois

ADSL / VDSL : 28,99 € par mois pendant un an, puis 40,99 € par mois

Smart TV (FTTH et téléviseur connecté Samsung) : 46,99 € par mois avec engagement de 24 mois

Au jeu de la comparaison tarifaire entre l'offre Bbox ultym avec les services Disney+ et Canal+ Séries inclus et l'offre Bbox ultym avec ces mêmes services non inclus ajoutés à part, la réduction de la facture est de 95,76 € la première année. La deuxième année, la réduction est par exemple de 71,76 € en FTTH.