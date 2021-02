B&You : Bouygues Telecom y va aussi de ses augmentations énervantes

Ce n'est pas l'apanage de SFR et des clients RED by SFR. La grogne monte aussi du côté d'abonnés B&You de Bouygues Telecom qui n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Des abonnés dénoncent une augmentation abusive des tarifs.

La cause actuelle de la grogne est un message pour informer d'une augmentation de 4 € par mois sur un forfait B&You 20 Go qui passe de 4,99 € par mois à 8,99 € par mois à la faveur d'une enveloppe d'Internet mobile plus généreuse de 40 Go.

Étrangement, certains abonnés concernés rapportent également une augmentation cavalière de prix à venir, mais de 3 € par mois. Quoi qu'il en soit, l'évolution - présentée comme une opportunité de mieux coller à l'augmentation des usages - ne peut pas être refusée pour rester à l'ancien tarif.

Pas à vie, mais sans condition de durée

Sur Twitter notamment, Bouygues Telecom a déjà apporté des éléments de réponse tout en confirmant l'impossibilité de refuser l'évolution de l'offre.

" Nous effectuons ces modifications en toute légalité, conformément à l'article L 224-33 du Code de la consommation. Les offres B&You ne sont pas soumises à une condition de durée ce qui signifie que nous pouvons les modifier à tout moment. "

Ce fameux article autorise les opérateurs télécoms à procéder à ce type d'augmentation des tarifs sous condition d'en informer les clients au moins un mois avant l'entrée en vigueur. Ils ont alors la possibilité de résilier ce contrat sans pénalité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur.

C'est également derrière cet article que SFR (et d'autres) s'était retranché. Un tantinet énervant, mais donc parfaitement légal. Une association de consommateurs comme l'UFC Que Choisir a déjà tiqué en déplorant ce qui devient une " fâcheuse habitude. " Est-ce la contrepartie du déploiement de la 5G et de la fibre optique ?