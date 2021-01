Covid-19 : Bouygues Telecom offre une réduction pour les clients du matin

#NouveauxHoraires ? Face à la situation sanitaire actuelle, les boutiques Bouygues Telecom se mobilisent et ouvrent 1h plus tôt ⌚ Nos conseillers vous accueillent dès 9h en toute sécurité.

Et en plus, vous pouvez profiter de réductions spéciales de 9h à 11h ? #HappyHour