Bouygues Telecom lance la Fibre Entreprise Sécurisée pour les PME

Bouygues Telecom vient contrer à la fois l'arrivée imminente de Free sur le segment pro et la demande en sécurité à l'heure du télétravail et des cyberattaques décomplexées en annonçant une offre Fibre Entreprise Sécurisée.

Pas question pour Bouygues Telecom de laisser Free dérouler prochainement ses offres télécom professionnelles sans réagir. L'opérateur du groupe Bouygues mène la contre-attaque dès à présent en dégainant une offre Fibre Entreprise Sécurisée qui veut aussi répondre aux enjeux de sécurité alors que le télétravail se généralise à cause du coronavirus et que les cyberattaques n'en sont que plus féroces.

La proposition s'articule autour d'un forfait internet (accès internet et téléphonie) en fibre optique avec débit jusqu'à 1 Gbps (bande passante garantie de 200 Mbps symétrique) avec une série de services de sécurité associés. Cela passe par un relais backup 4G installé par un technicien et qui prendra le relais en cas d'interruption du service fibre mais aussi par une surveillance des usages et des tentatives d'intrusions sur le réseau des PME.

On déroule ici les solutions de Fortinet en matière d'antivirus et de pare-feu avec rapports de sécurité mensuels à ou à la demande renforcés d'un filtrage des usages Web selon cinq profils de sécurité pour les sites internet, les applications et les canaux multimédia.

L'offre comprend également une partie cloud permettant la sauvegarde et le partage de fichiers entre les collaborateurs. Bouygues Telecom mise ainsi sur une offre tout-en-un et insiste sur la continuité de service garantie, élément important pour toute entreprise.

Cette dernière passe par des experts Bouygues Telecom Enterprises conseillant chaque PME selon ses besoins, un support technique 6 jours / 7 et une garantie de temps d'intervention de 8 heures.

Tout ceci vise à rassurer les PME en leur offrant un cadre assez large et à un tarif accessible de 79 € HT / mois (pour les souscriptions jusqu'au 31/12/2020, au lieu du tarif de référence de 99 € HT / mois).