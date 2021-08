Bouygues Télécom propose son forfait fibre Bbox fit a prix CASSE : moins de 10 € par mois !

A la recherche d'un abonnement fibre à prix ultra réduit ? Ne cherchez plus, l'offre de Bouygues Télécom est faite pour vous !

Bouygues propose en effet son forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 65% de remise, puis ensuite à 29,99 € par mois. Cette offre, avec engagement d'un an et location de la box incluse, est disponible jusqu'au 15 août 2021. Elle propose un débit de jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Difficile de trouver mieux en ce moment !

Signalons que Bouygues Télécom propose trois autres offres forfaits internet (ADSL ou fibre) avec d'une part le forfait fibre série spéciale Bbox affiché à seulement 15,99 € par mois pendant un an, puis ensuite à 36,99 € par mois. Il propose un débit jusqu’à 500 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant, la possibilité de regarder plus de 180 chaînes avec le décodeur TV Bbox 4K ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.



Vient ensuite la Bbox must à 22,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. Elle propose un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant avec plus de 180 chaînes TV et un enregistreur de 128 Go.

Terminons avec le forfait fibre Bbox ultym à 28,99 € par mois pendant un an, puis 46,99 € par mois. Avec support du Wi-Fi 6, vous aurez accès à un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant. Vous aurez la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series…).







Découvrir le forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois



Au niveau de la concurrence, signalons également la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année, ou RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 20 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles,... ou enfin Free avec son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an. Vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations sans oublier un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et de jusqu’à 600 Mbit/s en montant. Et pour les fous de téléchargements, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !