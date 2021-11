Bouygues Telecom casse les prix sur son forfait fibre gigabit Bbox must affiché à moins de 16 € !!

Ce n'est pas encore Noël, mais tout comme avec ce fameux Black Friday qui a le don de faire valser les étiquettes et nous permettre d'obtenir de nombreux services et produits à prix réduit.

C'est aujourd'hui le cas chez l'opérateur Bouygues Telecom qui nous propose une superbe promotion concernant son accès fibre gigabit. La Bbox must propose un débit de 1 Gb/s en téléchargement et de 400 Mb/s en envoi et est proposée à seulement 15,99 € par mois la première année, soit à -60%, puis ensuite 39,99 €. L’offre est avec engagement d’un an et n'est disponible que jusqu’au 19 décembre.

A noter que ce prix promotionnel correspond à celui de l'offre d'entrée de gamme Bbox fit qui ne propose que des débits de 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mbit/s en émission !

Résumons l’offre Bbox must de Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Appels illimités vers les mobiles

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K

Enregistreur TV 100 h

Diagnostic WiFi

Avantage box+mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99 € par mois





Découvrir le forfait fibre Bbox must de Bouygues Télécom à seulement 15,99 € par mois (-60%)

Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download. Ou encore RED by SFR avec son offre à 22 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.