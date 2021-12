Deux forfaits fibres en GROSSE promotion chez Bouygues Télécom avec 1 ou 2 Gbps à partir de 16 € !

Bouygues Télécom continue de faire fort avec ses forfaits fibres. Ses deux formules Bbox must et Bbox ultym réservent de très belles performances et options avec un prix réduit pendant quelques temps.

Noël arrive à grande vitesse comme les débits que propose Bouygues Télécom sur ses forfaits fibre, le tout à prix réduit pendant quelques jours. Actuellement, l'opérateur propose 4 forfaits fibres dont deux en promotion et donc particulièrement intéressants. Citons tout d'abord l'offre Bbox must qui offre un débit de 1 Gb/s en download et de 400 Mb/s en upload à seulement 15,99 € par mois pendant 12 mois, puis ensuite 39,99 €, le tout avec un engagement d'un an. Cette offre à -60% est valable jusqu'au 19 décembre 2021.

Voici ce que comprend l’offre Bbox must :

1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Appels illimités vers les mobiles

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K

Diagnostic WiFi

Enregistreur TV 100 h

Avantage box+mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99 € par mois





Le forfait fibre Bbox must à seulement 15,99 € par mois



Passons ensuite au forfait fibre Bbox ultym qui offre un débit maximal de 2 Gb/s en download et 600 Mb/s en upload pour seulement 39,99 € par mois pendant un an puis 59,99 € avec un engagement d'un an.

Voici ce que comprend l’offre Bbox ultym :

2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi

Appels illimités vers les fixes et mobile en France et dans plus de 110 destinations internationales

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K

Diagnostic WiFi + jusqu'à deux répéteurs WiFi

Enregistreur TV 100 h

Disney+ et Canal+ Series inclus

Installation 100 % clé en main



Le forfait fibre Bbox ultym à seulement 39,99 € par mois

Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download. Ou encore RED by SFR avec son offre à 25 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.