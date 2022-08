Bouygues Télécom propose un intéressant forfait mobile 80 Go à petit prix !

C'est le mois d'août, de très nombreux Français sont en vacances, mais cela n'empêche pas Bouygues Télécom de nous proposer un très bon tarif sur ses forfaits mobiles et notamment sur 2 d'entre eux.

Le premier forfait à signaler propose ainsi 80 Go de données mobiles à seulement 12,99 € par mois, tandis que le second est un forfait mobile proposant 120 Go de data à 14,99 € ! A noter que le forfait 1 Go à 4,99 € n'est guère intéressant, nous ne vous le conseillons pas.

Ces forfaits mobiles sont comme d'habitude sans engagement et sans augmentation de prix, et disponibles jusqu'au 17 août 2022 inclus.

Ces forfaits proposent :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 1 Go, 80 Go ou 120 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 1 Go, 20 Go ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Concernant la concurrence signalons les offres de Sosh et son forfait 100 Go à 14,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 10,99 € par mois, de Cdiscount avec ses 4 forfaits 20 Go, 40 Go, 80 Go et 100 Go à 5 €, 4,99 €, 7,99 € et 9,99 € sans oublier RED avec ses 3 forfaits 1 Go, 80 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 14 € et 20 € par mois.