Very B&You : Bouygues Télécom lance 2 forfaits mobiles à prix CASSE dont un 100 Go à moins de 10 € par mois !

En réaction à l'offre de RED de ce jour, Bouygue Télécom relance son opération spéciale Very B&You avec 2 forfaits mobiles dont un très intéressant 100 Go de data à moins de 10 euros par mois !

Bouygues Télécom réagit donc ce soir aux deux superbes forfaits mobiles Le BIG RED lancés cette après-midi par RED by SFR.

Bouygues relance donc en urgence son opération spéciale Very B&You avec deux (en fait 3) forfaits mobiles à des prix cassés.

Le premier forfait n'est en effet que peu intéressant, car très classique avec 5 Go de data pour 4,99 € par mois.

Par contre les deux autres forfaits sont beaucoup plus intéressants avec tout d'abord un forfait mobile proposant 100 Go de données mobiles à seulement 9,99 €, mais aussi un forfait 200 Go de data à 11,99 € !

Ces forfaits mobiles sont comme d'habitude sans engagement et sans augmentation de prix. Ils sont disponibles jusqu'au 30 janvier 2022 au soir.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go, 100 Go ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 5 Go, 15 Go ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Concernant la concurrence signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 80 Go à 10,99 € par mois, ou encore Sosh et ses forfaits 20 Go, 60 Go et 80 Go à 9,99 e, 13,99 € et 14,99 € par mois, ou Cdiscount et ses 3 forfaits de 8 à 100 Go pour de 3,99 € à 8,99 € sans oublier bien entendu l'éternel concurrent de Bouygues Télécom à savoir RED et ses 2 forfaits 100 Go et 200 Go à 10 € et 12 €.