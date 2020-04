Bon plan Bouygues Telecom : les forfaits mobiles sans engagement B&You mais aussi leurs offres internet

L’opérateur Bouygues Telecom qui propose de belles offres sur ses différents forfaits. Au niveau mobile, Bouygues Télécom propose 3 forfaits mobiles avec des promotions valables jusqu’au 29 avril via sa marque B&You. Il est à noté que pour tout abonnement à un forfait B&You, un abonnement Spotify Premier vous est offert pendant 3 mois, puis passera à 9,99 € par mois si vous souhaitez le conserver.

Le forfait mobile de 60 Go de data est affiché à seulement 13,99 € par mois, il est sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Ce forfait comprend les appels, SMS/MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM et 60 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Ensuite, pour seulement 2 € de plus, vous retrouverez le forfait mobile 60 Go de data qui est à 15,99 € par mois avec l'option « Week-end internet illimité » qui permet aux utilisateurs de profiter d’internet gratuitement tous les week-ends sans que cela ne soit déduit de leur forfait.

Enfin le forfait mobile 100 Go de data est à 19,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous pourrez bénéficier 100 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations.



Au niveau des forfaits internet proposés par Bouygues Telecom, vous trouverez la première offre qui concerne l’abonnement fibre Bbox Fit à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 € par mois. La Bbox est sous engagement d’un an et la location de la box est incluse. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 200 Mb/s en descendant et 100 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

L’offre Bbox Must est à seulement 19,99 € par mois durant 12 mois puis passe à 34,99 €. Toujours sous engagement d’un an et la location de la box offerte. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 500 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant. La télévision est possible avec plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go est disponible avec cette offre.

Pour finir, l’offre Bbox Ultym qui est 24,99 € par mois pendant un an puis à 41,99 € par mois est sous engagement d’un an et la location de la box est incluse. Vous profiterez d’un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 500 Mb/s en montant. Vous aurez la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series…).

Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre, Bouygues propose les mêmes offres en version ADSL.

Mais ce n'est pas tout, pour toute souscription à n'importe quel Bbox vous pouvez également profiter de Spotify Premium gratuitement pendant 6 mois puis pour 9,99 € par mois si vous souhaitez continuer.

Si vous n'êtes pas éligible à la fibre ni a l'ADSL, La 4G box est dédiée pour vous. Il s’agit d’un forfait sans engagement affiché à 32,99 € par mois pendant un an puis 42,99 € par mois. La location de la box est incluse.

Une condition de satisfait ou remboursé est disponible pour effectuer un achat en toute sérénité. Vous pouvez vérifier votre compatibilité en testant votre adresse ici.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant Free qui passe son forfait 50 Go à 60 Go de data pour 9,99 € par mois seulement, mais aussi Cdiscount mobile et son forfait 60 Go de data à 9,99 € pendant un an !