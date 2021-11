Bouygues lance son Black Friday avec 3 forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES !!! 200 Go à moins de 15€ !

Bouygues Télécom reprend l'initiative dans la guerre des forfaits mobiles en dégainant ce matin ses offres spéciales Black Friday, alors que son plus féroce concurrent RED reste, pour le moment, muet.

L'opérateur lance donc son offre promotionnelle Black Friday qui propose trois forfaits mobiles à des prix fortement réduits. Vous trouverez ainsi un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 14,99 €, mais également un forfait 100 Go à 12,99 € et enfin un bien moins intéressant forfait mobile 100 Mo au petit prix de 4,99 € ! Si les deux premiers forfaits sont effectivement très intéressants, le dernier est par contre très décevant...

Comme d'habitude ces forfaits mobiles sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponibles jusqu'au 21 novembre 2021 au soir.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100 ou 0,1 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 15, 12 ou 0,1 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Découvrir les forfaits mobiles Black Friday de Bouygues Télécom



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois,ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 60 Go et 100 Go à 3,99 €, 7,99 € et 8,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits 10, 50, 80 et 130 Go à respectivement 10, 12, 14 et 19 € par mois et son offre RED DEAL avec un Xiaomi Mi 11 Lite offert.