Bouygues Telecom dévoile déjà ses premiers forfaits mobiles compatibles 5G

La 5G ne sera pas une réalité avant la fin de l'année au mieux, la deuxième partie du processus d'enchère pour les fréquences de la bande 3,5 GHz étant prévue pour le mois de septembre et l'attribution des licences pour le dernier trimestre.

Voulant peut-être faire oublier l'apparente prudence qui lui faisait plaider un lancement des réseaux mobiles de nouvelle génération l'an prochain, l'opérateur Bouygues Telecom dévoile ses premiers forfaits mobiles " compatibles 5G ", tout en précisant que "l'ouverture du réseau 5G est attendue dans les zones urbaines vers la fin de l'année 2020".

Trois forfaits Sensation sont listés et articulés autour de leur enveloppe data mobile, de 60 à 120 Go. Ce sont des abonnements avec engagement sur 24 mois offrant appels et SMS/MMS illimités, du roaming, l'ensemble des bonus de l'opérateur (L'Equipe, Internet illimité le week-end, Cafeyn, Pop Culture), le multi-SIM et pour les forfaits les plus relevés, les appels illimités vers les mobiles aux Etats-Unis / Canada / Chine et fixes de 120 destinations.

Pour chaque forfait, un prix réduit est proposé la première année avant d'aboutir au tarif de référence qui débute à 42 € et grimpe jusqu'à 70 €, les clients Bbox ayant une ristourne de 5 à 10 € / mois sur les forfaits :

Forfait 60 Go à 26,99 € / mois la première année puis 41,99 € / mois

Abonnés Bbox : 21,99 € / mois la première année puis 36,99 € / mois

Roaming : 25 Go en Europe / DOM / Suisse





Abonnés Bbox : 26,99 € / mois la première année puis 41,99 € / mois

Roaming : 35 Go en Europe / DOM / Suisse





Abonnés Bbox : 44,99 € / mois la première année puis 59,99 € / mois

Roaming : 50 Go en Europe / DOM / Suisse / Etats-Unis / Canada

(Itinérance décomptée de l'enveloppe data du forfait mobile)

On le voit, les forfaits tentent de capitaliser sur l'effet de nouveauté mais sans prendre trop de risques du côté de l'enveloppe data (on peut trouver des forfaits data 4G de 100 Go mensuels) et avec le risque, comme aux débuts de la 4G, de voir l'enveloppe être consommée rapidement.

Et si l'arrivée de premiers forfaits mobiles 5G, même plusieurs mois à l'avance, ouvre une perspective (avec le risque de voir la concurrence ajuster ses tarifs en conséquences), on n'oubliera pas qu'il faudra aussi disposer d'un smartphone compatible et se trouver dans une zone de couverture 5G qui s'annonce très limitée à ses débuts.