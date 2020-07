Bouygues Télécom double la data de son forfait mobile à 4,99 €, et les 80 Go et 100 Go à partir de 14 €

Le forfait mobile B&You de Bouygues Télécom affiché à seulement 4,99 € par mois double la quantité de données mobiles disponibles passant de 100 à 200 Mo, le tout sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher et de qualité, c'est le moment de profiter d'une quantité de data doublée sur le forfait B&You à 4,99 € par mois qui passe de 100 à 200 Mo avec SMS/MMS illimités.

Un second un forfait 80 Go de données mobiles est disponible pour 13,99 € par mois avec appels, dont 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, SMS/MMS illimité, et Spotify offert pendant 3 mois.

Enfin, pour les plus gros consommateurs de data, le forfait mobile 100 Go de data pour 15,99 € par mois de B&You est disponible jusqu'au 18 août 2020 et est sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande





