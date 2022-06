Very B&You : Bouygues Télécom propose 3 forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES !

Bouygue Télécom a relancé son opération spéciale Very B&You avec à la clé trois forfaits mobiles extrêmement intéressants dont un superbe 100 Go de data à moins de 11 € !

L'opérateur mobile Bouygues Télécom revient avec son opération spéciale Very B&You qui propose trois forfaits mobiles à des prix imbattables.

Vous trouverez un premier forfait contenant 5 Go de données mobiles et affiché seulement à 4,99 € par mois, puis un second forfait mobile très intéressant avec 100 Go de data à seulement 10,99 €, et enfin pour les gros consommateurs un dernier forfait 200 Go de data à 14,99 € !

Comme d'habitude, il s'agit ici de forfaits mobiles sans engagement et sans augmentation de prix après un an, et tous disponibles jusqu'au 6 juillet 2022 inclus.

Ces 3 forfaits intègrent :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go, 100 Go ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine dont respectivement 5 Go, 20 Go ou 20 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Signalons également un forfait 5G 130 Go affiché à 24,99 €.



Et concernant les offres de la concurrence signalons celles de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 8,99 € par mois, de Sosh et son forfait 100 Go à 14,99 € par mois, ou Cdiscount et ses 3 forfaits 70 Go, 100 Go et 140 Go à 6,99 €, 8,99 € et 10,99 € sans oublier bien entendu RED avec ses 3 forfaits 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 11 € et 15 € par mois,