Bouygues Télécom répond à SFR avec des forfaits mobile 5Go à 4,99€, 100Go à 12,99€ et 200Go à 14,99€ par mois

Vive la concurrence, qui force les uns et les autres à lancer des offres très agressives sur leurs forfaits mobiles, comme ce soir avec Bouygues Télécom qui répond à RED by SFR.

Ce matin SFR proposait via sa filiale RED trois nouveaux forfaits mobiles BIG RED avec 5 Go, 100 Go et 200 Go de données mobiles à respectivement 5 €, 13 € et 15 € par mois sans engagement. La réponse de Bouygues Télécom n'aura pas tardé avec ce soir le lancement à 19h de trois forfaits mobiles Very B&You trèèèès similaires :) Ces derniers sont valables jusqu'à 17 mars 2021.

Bouygues Télécom propose donc 3 forfaits mobiles avec 5 Go, 100 Go et 200 Go de data à respectivement 4,99 €, 12,99 € et 14,99 € par mois sans engagement. Tout comme RED donc à un centime d'euro près.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 5, 100 et 200 Go de données mobiles dont 5, 12 et 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM.



Et du côté de la concurrence vous trouverez RED et ses forfaits mobiles 5 Go, 100 Go et 200 Go de data à 5 €, 13 € et 15 € par mois, mais aussi Sosh qui propose 60 Go et 70 Go de données mobiles à 13,99 € et 14,99 € par mois et enfin Free avec 80 Go à 11,99 € par mois.