Bouygues Telecom introduit un forfait évolutif pour accompagner les ados

Pour les parents et leurs adolescents, Bouygues Telecom a imaginé un forfait mobile Sensation évolutif 1 à 10 Go.

Presque par surprise si ce n'est que la rentrée scolaire commence tout doucement à approcher, Bouygues Telecom dévoile aujourd'hui un nouveau forfait mobile Sensation dit évolutif. Il est disponible avec ou sans smartphone.

Ce forfait Sensation évolutif s'oriente du côté des parents et pour une sorte d'accompagnement des adolescents. Il s'agit d'un forfait bloqué avec une enveloppe de data progressive en France métropolitaine.

" Les parents disposent pour la première fois d'une solution simple et efficace pour accompagner au mieux leurs ados vers l'autonomie numérique ", vante Bouygues Telecom.

Le forfait est avec un premier palier à 1 Go par mois, un deuxième à 5 Go avant l'ultime palier à 10 Go par mois. L'augmentation de l'enveloppe mensuelle de data est à la discrétion des parents, avec toutefois une période minimale de six mois entre chaque palier.

Il n'y a pas que l'enveloppe de données mobiles qui est évolutive, dans la mesure où avec le premier palier ce sont 2 heures d'appels avant de passer à l'illimité.

Le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go est à 6,99 € par mois pendant 12 mois, puis 14,99 € les mois suivants. Les clients Bbox bénéficient d'un prix de 3,99 € par mois la première année, puis 11,99 €. L'engagement est de 12 ou 24 mois.