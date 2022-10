Bouygues Telecom arrête les forfaits Sensation

Bouygues Telecom dévoile et lance aujourd'hui sa nouvelle gamme d'offres mobiles. Elle est marquée par la disparition des forfaits Sensation, même si c'est essentiellement un changement de nom. Ils deviennent plus simplement les forfaits Bouygues Telecom.

Les forfaits sont disponibles avec ou sans smartphone, ce qui aura une influence sur la période d'engagement de 12 mois ou 24 mois. En rappelant que B&You demeure l'offre mobile sans engagement de l'opérateur.

Un service de sécurité avec Norton

Une nouveauté est un service de protection numérique en partenariat avec Norton. Il est inclus pendant 24 mois dans tous les forfaits Bouygues Telecom avec des fonctions de détection et de filtrage de SMS frauduleux, un gestionnaire de mots de passe, la détection des sites frauduleux et malwares, la navigation anonymisée par VPN.

D'autres services proposés sont les solutions accès smartphone pour un appareil à tarif préférentiel (à partir du forfait 130 Go) et des solutions de financement du smartphone (à partir du forfait 100 Go ; paiement 12, 24 ou 36 mois), les solutions assistance smartphone (réparation garantie en moins de 7 jours ouvrés, 30 % de remise sur la réparation express en boutique, prêt de smartphone gratuit).

Les solutions smartphone durable sont en rapport avec la reprise d'ancien smartphone, la réparation, le reconditionnement ou le recyclage.

Une enveloppe de data plus généreuse

Globalement, la nouvelle gamme d'offres mobiles Bouygues Telecom met à disposition davantage de data, y compris à l'étranger et avec l'arrivée de nouvelles destinations incluses en roaming. Par ailleurs et comme précédemment, les clients Bbox ont droit à un prix réduit pendant un an.

Cette évolution dans la data est synonyme d'évolution dans les prix. Par rapport à l'ancienne grille tarifaire avec les forfaits Sensation, il n'y a toutefois pas de réelle mauvaise surprise via des ajustements au niveau de la data à l'étranger.

À souligner néanmoins la disparition des forfaits 70 Go et 80 Go compatibles en 5G, et l'apparition du forfait 240 Go compatible 5G.