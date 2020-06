Bouygues Telecom : une option Onoff de second numéro mobile

Un retour du service B.duo ? Non, Bouygues Telecom s'associe à Onoff pour une option de second numéro de téléphone.

Pour ses clients d'un forfait Sensation ou B&You avec 1 Go de data et plus, Bouygues Telecom introduit une option permettant de disposer d'un second numéro de téléphone. Elle entre dans le cadre d'un partenariat avec la société Onoff.

L'application du fournisseur de numéros de téléphone dans le cloud permettant de les associer à celui de la carte SIM du smartphone est disponible sur Android et iOS. Un compte Onoff devra être crée.

" Avec votre second numéro, vous pouvez émettre et recevoir des appels, émettre et recevoir des SMS ou des MMS, décider d'être joignable ou non, en désactivant / activant votre second numéro d'un seul geste ", écrit Bouygues Telecom.

Une page d'aide pour la souscription et l'utilisation de l'option Onoff a été mise en ligne par l'opérateur. Sans engagement, cette option n'est pas gratuite (le premier mois est offert). Elle est facturée 3 € par mois. Sans le partenariat avec Bouygues Telecom, c'est habituellement un prix légèrement supérieur de 3,49 € par mois.

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec @bouyguestelecom ! ?



Vous êtes client mobile chez bouygues telecom ? Obtenez pour seulement 3€ par mois un second numéro de téléphone sur votre smartphone. C'est sans engagement et le premier mois est offert ? pic.twitter.com/LHoiuDCaOz — onoff (@onoff) June 11, 2020

L'option avec Onoff proposée par Bouygues Telecom rappelle son défunt service B.duo. Facturé à l'époque 2 € par mois pour associer un deuxième numéro de téléphone à une carte SIM, il avait été retiré fin 2017.