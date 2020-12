Bouygues Telecom confirme un incident pour des abonnés mobiles

Les plaintes d'abonnés mobiles de Bouygues Telecom ont eu tendance à se multiplier sur les réseaux sociaux. En pareil cas, un petit tour du côté de DownDetector s'impose afin de jauger l'ampleur de ces plaintes. Le site voit rouge, mais pas à l'échelle nationale pour le réseau mobile de l'opérateur.



Les signalements ont commencé à s'emballer peu avant midi et se poursuivent depuis, même si un pic semble avoir été atteint vers 14h30. Rappelons que Downdetector recueille et analyse des rapports de sources comme Twitter, en plus de ceux envoyés sur ses sites et applications.

Les abonnés concernés évoquent principalement des problèmes pour les appels et pour la connexion au réseau 4G de l'opérateur. Bouygues Telecom confirme un incident technique. La panne est jugée importante, mais quelques abonnés témoignent d'un retour à la normale.

" Suite à un incident technique, vous rencontrez peut-être des difficultés pour utiliser votre téléphone mobile. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension ", peut-on lire sur les comptes Facebook et Twitter de Bouygues Telecom.

Timing malheureux pour Bouygues Telecom, cette panne intervient au lendemain de l'ouverture commerciale de son réseau 5G dans une vingtaine de grandes villes en France. Deux événements qui n'auraient aucun rapport.