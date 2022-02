Bouygues Telecom engrange toujours des abonnés

Dans le mobile et le fixe avec la fibre optique, Bouygues Telecom continue sur ce qui est présenté comme une dynamique commerciale.

Dans le cadre de la publication des résultats annuels 2021 du groupe Bouygues, il est souligné que la dynamique commerciale pour l'opérateur Bouygues Telecom s'est poursuivie tout au long de l'année, aussi bien dans le mobile que dans le fixe.

Au 31 décembre 2021, Bouygues Telecom revendique 14,8 millions d'abonnés à un forfait mobile (hors machine-to-machine), avec tout de même 2,1 millions issus du rachat d'Euro-Information Telecom* en janvier 2021 (et désormais Bouygues Telecom Business - Distribution).

Au cours de l'année 2021, l'opérateur a conquis 569 000 nouveaux clients, dont 133 000 sur les trois derniers mois. Depuis 2015, Bouygues Telecom indique avoir gagné chaque année plus d'un demi-million de nouveaux clients à un forfait mobile.

Forte croissance dans le FTTH

Pour le fixe, le nombre total de clients de Bouygues Telecom atteint 4,4 millions à fin décembre 2021, avec 278 000 clients gagnés sur l'ensemble de l'année et +74 000 sur le quatrième trimestre. Plus de la moitié des clients dans le fixe sont des clients en fibre optique de bout en bout (2,3 millions) avec +718 000 clients en 2021 et +201 000 au quatrième trimestre.

Le nombre de prises FTTH commercialisées s'élève à 24,3 millions, avec un objectif de 27 millions à fin 2022 et 35 millions à fin 2026.

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom ressort à 7,4 milliards d'euros, en hausse de 13 % par rapport à 2020. Le résultat net part du groupe Bouygues est de 403 millions d'euros (+7 % sur un an), en notant qu'il s'agit de la contribution la plus importante en comparaison aux autres secteurs d'activité.

* Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile.