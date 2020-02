Bouygues Telecom dans une belle dynamique mobile et fibre

Dans le mobile et le fixe avec la fibre optique, Bouygues Telecom signe une année 2019 marquée par des recrutements d'abonnés au rendez-vous.

Le groupe Bouygues publie ses résultats annuels 2019. Pour sa filiale Bouygues Telecom, l'activité commerciale confirme de très bons chiffres observés au fil des trimestres.

Au 31 décembre 2019, Bouygues Telecom revendique 11,5 millions de clients à un forfait mobile (hors machine-to-machine), dont 152 000 nouveaux clients sur le quatrième trimestre et une hausse de 653 000 sur l'année 2019.

Le nombre de clients pour le fixe atteint 3,9 millions, contre 3,7 millions il y a un an. Le parc de clients FTTH atteint 1 million avec 427 000 nouveaux clients sur l'année, dont 142 000 sur le quatrième trimestre.



Le taux de pénétration FTTH monte à 25 % (contre 16 % un an auparavant) et Bouygues Telecom annonce disposer à fin 2019 de près de 12 millions de prises FTTH commercialisées. Le précédent objectif de 20 millions de prises FTTH commercialisées à fin 2022 est relevé à 22 millions.

Avec les recrutements d'abonnés et une augmentation du revenu moyen par abonné, le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom progresse de 13 % sur un an et ressort à 6,1 milliards d'euros pour l'exercice 2019. Néanmoins, le bénéfice net annuel connaît une baisse de 101 millions d'euros à 343 millions d'euros.

À voir comment tout cela va évoluer lorsqu'il s'agira d'investir et de déployer pour le réseau 5G.