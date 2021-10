Forfaits fibres de 10 à 15 € : SFR affronte Bouygues Telecom, quel est le meilleur ?

SFR et Bouygues Telecom continuent de nous offrir des forfaits fibre à petits prix mais seulement pour un temps limité. Mais lequel vaut vraiment le coup ?

Bouygues Telecom continue de proposer des forfaits fibres à petits prix, mais il n’est pas le seul, SFR est aussi de la partie. Voyons en détail ces deux forfaits d'abonnement fibre à internet.

Commençons par le forfait fibre Série spéciale Bbox de Bouygues Telecom qui propose un débit de 1 Gb/s en téléchargement et de 400 Mb/s en envoi avec son forfait Série spéciale Bbox proposé à seulement de 15,99 € par mois la première année puis ensuite 36,99 €. L’offre est avec engagement d’un an et n'est disponible que jusqu’au 10 octobre donc ne tardez pas.

Résumons l’offre proposée par Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K

Enregistreur TV 100 h

Diagnostic WiFi



Passons maintenant à l’offre Série limitée SFR Fibre qui propose un débit de 500 Mb/s en téléchargement et de 500 Mb/s en envoi. Cette offre est à 10 € par mois pendant 1 an, puis 38 €, avec un engagement d’un an .

L’offre Série limitée SFR Fibre en détail :

500 Mb/s en download et 500 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France, DOM et dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 160 chaînes avec décodeur Bbox 4K

Enregistreur TV 8h

Le forfait Série limitée SFR Fibre est au tarif de 10 € par mois



Mais alors quelle est la meilleure offre? Si vous n'êtes pas un aficionado du téléchargement, l'offre de SFR est la mieux positionnée avec son petit prix de 10 € et son débit de 500 Mbit/s largement suffisant pour le commun des mortels. Après, si vous abusez du streaming, des téléchargements ou bien si vous avez 2 ou 3 ados à la maison, alors privilégiez l'offre de Bouygues avec son débit de 1 Gbit/s qui permettra une utilisation optimale pour toute la famille et tous les besoins.



Signalons également que d’autres offres forfait fibre sont disponibles chez les concurrents comme Sosh à 19,99 € par mois puis après un an à 29,99 € par mois, sans engagement avec 300 Mbps en upload et download. Ou encore chez RED by SFR avec son offre à 25 € par mois pour un débit à 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi. Ou pour finir, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant 1 an au lieu de 44,99 € par mois avec un engagement d’un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.