Very B&You et BIG RED : des forfaits mobiles à des tarifs IMBATTABLES !

Bouygue Télécom et RED by SFR ont décidé de prolonger de quelques jours leurs deux opérations promotionnelles exceptionnellles avec à la clé 4 forfaits mobiles (identiques) à des prix ultra compétitifs !

RED a décidé de prolonger de quelques jours sa superbe offre BIG RED, et Bouygues Télécom a suivi le mouvement quelques heures plus tard en faisant exactement de même avec son offre Very B&You. Au final les deux opérateurs mobiles nationaux proposent donc les 4 mêmes forfaits mobiles, aux mêmes prix (soyons honnête, 1c€ de moins chez Bouygues ^^) et donc avec la même date de fin des offres fixée maintenant au 12 juillet inclus.

Vous trouverez donc du côté de Bouygues Télécom son offre Very B&You qui propose quatre forfaits mobiles :

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Les forfaits Very B&You 40 Go, 100 Go et 200 Go incluent également l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois (70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile).

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100, 40 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20, 15, 6 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Du côté de RED on trouve exactement les mêmes forfaits à travers son opération spéciale Le BIG RED avec un forfait mobile 200 Go de data à seulement 15 € par mois, un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois, un forfait 40 Go à 10 € et enfin un forfait 5 Go à 5 €. Ces forfaits sont tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Ces forfaits comprennent tous :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 40, 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 6, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



A noter que RED propose également un forfait 5G, avec 130 Go à 24 € par mois, appels illimités et 15 Go en roaming.



Entre les offres de Bougues Télécom et de RED by SFR peu de différences donc hormis une option gratuite pendant un mois chez Bouygues, et de la data plus importante à l'étranger, mais rien de vraiment discriminant. Votre choix se fera plus en fonction de la qualité de réception 2G/3G/4G entre ces deux opérateurs à votre domicile / lieu de travail...



Et du côté de la concurrence vous trouverez de nombreuses offres avec les forfaits mobiles Sosh 80 Go à 14,99 € par mois, Free Mobile 90 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount avec ses forfaits 100 Go à 7,99 € et 200 Go à 9,99 € par mois.