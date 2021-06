Bouygues Télécom répond à RED sur les forfaits mobiles : de 20 à 140Go pour de 5,99€ à 12,99€ par mois !!!

La guerre fait rage dans le domaine de la téléphonie mobile et chaque acteur se doit de réagir à l'offensive d'un de ses concurrents. C'est le cas aujourd'hui avec Bouygues Télécom qui réagit quelques heures à peine après le lancement ce matin de l'offre BEST-OF RED et ses forfaits mobiles à prix cassé de 20 Go à 5 €, 60 Go à 8 €, et 130 Go à 13 € par mois !

La réponse de Bouygues Télécom n'a donc pas tardé et depuis ce début d'après-midi trois nouveaux forfaits ont fait leurs apparitions avec l'offre Very B&You.

Bouygues Télécom propose donc un premier forfait mobile proposant 140 Go de datad à seulement 12,99 €, puis un second forfait 60 Go à 8,99 € et enfin un dernier forfait mobile 20 Go à seulement 5,99 € !

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an, et disponibles jusqu'au 13 juin 2021.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 140 ou 60 ou 20 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 15 ou 10 ou 12 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM B TV offert pendant 1 mois pour profiter de +70 chaînes TV en illimité sur votre mobile

Découvrir les forfaits mobiles Very B&You



Au niveau de la concurrence signalons les forfaits Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, le forfait Free 80 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles BEST-OF RED 20 Go à 5 €, 60 Go à 8 € et 130 Go à 13 € par mois et enfin les forfaits Cdiscount dont le 100 Go à 9,99 € par mois.