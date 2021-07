Bouygues Télécom Very B&You : 4 forfaits mobiles à des tarifs IMBATTABLES !

C'est toujours le "grand amour" entre les deux opérateurs nationaux de téléphonie mobile à savoir SFR d'un côté avec sa filiale RED et Bouygues Télécom de l'autre avec son offre B&You. La règle de leur petit jeu est simple, dès que l'un propose une opération spéciale ou baisse ses tarifs, l'autre fait de même dans la journée et souvent avec des offres identiques à 1c€ près ! Remarquez, c'est toujours pour le plus grand bonheur des consommateurs que nous sommes donc jouons aussi ;)

Comme nous l'avons vu, RED a lancé ce matin son opération Le BIG RED proposant 4 forfaits mobiles avec de 5 à 200 Go de data pour des tarifs de 5 à 15 € par mois.

Bouygues Télécom n'a pas tardé à réagir aux offres de RED et propose depuis 15h sa nouvelle offre promotionnelle Very B&You. Cette dernière propose maintenant quatre forfaits similaires à ceux de RED avec d'une part pour les gros consommateurs de data un forfait mobile proposant 200 Go de data affiché à seulement 14,99 €, d'autre part forfait 100 Go à 11,99 € puis un forfait 40 Go à 9,99 € et enfin un forfait mobile 5 Go au petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits sont bien entendu tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an. Ils sont disponibles jusqu'au 8 juillet 2021 au soir.

A noter que les forfaits Very B&You 40 Go, 100 Go et 200 Go incluent l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois (elle permet de profiter de plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile).

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100, 40 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20, 15, 6 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Et du côté de la concurrence vous trouverez de nombreuses offres avec les forfaits mobiles Sosh 80 Go à 14,99 € par mois, Free Mobile 90 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount avec son forfait 100 Go à 7,99 € par mois, sans oublier bien entendu RED et son BIG RED avec 4 forfaits mobiles de 5 à 200 Go de data pour des tarifs de 5 à 15 € par mois.